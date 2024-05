Echocom remporte un prix de lambassade de la république populaire de Chine

L’agence de conseil en communication et de publicité Echocom a remporté le prix de la meilleure œuvre journalistique décerné par l’ambassade de la république populaire de Chine en Tunisie.

Le site L’Écho Tunisien est un magazine électronique affilié à l’agence de communication et de publicité Echocom, fondé par Mme Najeh Kharrez pour couvrir tous les aspects de l’actualité tunisienne et internationale. Il propose un contenu varié en arabe et en français, comprenant des nouvelles quotidiennes et exclusives. Son objectif est d’informer sur les événements et les développements locaux et mondiaux, en fournissant des informations pertinentes et opportunes pour un large public intéressé par les affaires tunisiennes et internationales.