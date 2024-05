La Norvège, l’Espagne et L’Irlande reconnaissent l’État de Palestine

La Norvège, l’Espagne et L’Irlande viennent d’annoncer, mercredi 22 mai 2024, reconnaitre l'existence d'un État palestinien.

« Aujourd'hui, l'Irlande reconnaît l'État de Palestine. Nous pensons que cette reconnaissance contribuera à la paix et à la réconciliation au Moyen-Orient. Il s’agit d’une déclaration de soutien sans équivoque à une solution à deux États – la seule voie crédible vers la paix et la sécurité pour Israël, pour la Palestine et pour leurs peuples », a indiqué sur X, Simon Harris le Premier ministre d'Irlande.

Espen Barth Eide, ministre norvégien des Affaires étrangères a indiqué, pour sa part, que la Norvège reconnaîtra la Palestine en tant qu'État. « Une solution à deux États est la seule voie viable vers la paix pour Israël et la Palestine. À ce moment critique, notre reconnaissance vient en soutien aux efforts visant à élaborer un plan global pour la paix régionale » a-t-il souligné sur X.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a, de son côté, précisé que l'Espagne approuvera, le 28 mai, la reconnaissance de l'État de Palestine au Conseil des ministres, ajoutant que cette décision fait « écho au sentiment majoritaire du peuple espagnol ».

« Le moment est venu de passer des paroles aux actes. Pour la paix, la justice et la cohérence », a-t-il affirmé.

En réponse à ces annonces, Israël a rappelé immédiatement ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège pour des consultations à la lumière de la décision de ces pays de reconnaître un État palestinien.

L’Assemblée générale de l’ONU, à une très large majorité, a voté le 10 mai, une résolution en faveur de l’admission de l’État de Palestine en tant que Membre de plein droit de l’ONU. Adoptée par 143 voix pour, 9 voix contre (Argentine, États-Unis, Hongrie, Israël, Micronésie, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République tchèque) et 25 abstentions, la résolution recommande ainsi au Conseil de sécurité de « réexaminer favorablement » cette question, suite au veto du 18 avril des États-Unis.

M.B.Z