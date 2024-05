Zied Ghanney : on a tendance à appliquer le proverbe "Le roi est mort, vive le roi !"

L’ancien élu et figure d’Attayar, Zied Ghanney a indiqué que le terme « détenu politique » s’appliquait à toute personne détenue et poursuivie pour ses opinions et ses avis. Il a évoqué une menace contre la liberté d’expression de façon générale et ne se limitant pas aux sujets d’ordre politique.

Invité le 20 mai 2024 à « Houna Tounes » de Moez Ben Gharbia sur Diwan Fm, Zied Ghanney a considéré qu’on portait atteinte aux fondamentaux du journalisme et a évoqué les soupçons de torture de l’avocat Mehdi Zagrouba. « La liberté revient au peuple tunisien et on ne peut pas y renoncer… Tout ce qui se passe actuellement vise à nous faire peur… Je salue l’opposition pour s’être unie en raison de la dangerosité de la situation », a-t-il dit.

S’exprimant au sujet de la manifestation du 19 mai 2024, Zied Ghanney a indiqué que toute personne au pouvoir trouvera toujours du soutien. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de comparer les manifestations contre la dégradation de la situation économique et sociale du pays et celles soutenant le pouvoir en place. « Manifester son soutien au pouvoir n’a aucun sens… On applique le proverbe : "Le roi est mort, vive le roi !" », a-t-il ajouté.

Zied Ghanneya a affirmé avoir reconnu les visages de plusieurs individus ayant occupé des postes de délégués et ayant profité du système d’avant le 25-Juillet dans les vidéos de la manifestation de soutien au pouvoir en place.

S.G