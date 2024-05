Chèques sans provision, manifestation, présidentielle… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 18 et 19 mai 2024 :

Kaïs Saïed : la réforme du système des chèques a pris beaucoup de temps !

Le président de la République, Kaïs Saïed a ordonné l’accélération de l’élaboration du projet de loi portant révision de l’article 410 du code de commerce afin « d’accentuer les responsabilités des banques et des entreprises financières et d’encourager l’utilisation des moyens de paiement électronique dans le but d’améliorer les pratiques bancaires, l’utilisation des chèques et la réalisation d’une croissance économique et d’une justice sociale ».

Dans un communiqué de Carthage du 17 mai 2024, le président de la République, Kaïs Saïed a considéré que l’élaboration du projet de loi portant révision de l’article 411 du code de commerce avait pris suffisamment de temps. Il a indiqué qu’il devait être soumis à un conseil ministériel en début de la semaine prochaine pour être par la suite soumis à l’Assemblée des représentants du peuple.

En photos - Manifestation de soutien au président de la République

Une manifestation de soutien au président de la République s’est tenue, dimanche 19 mai 2024, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Malgré une grande mobilisation, quelques centaines de personnes se sont rassemblées, à partir de 9 heures ce matin, pour exprimer leur soutien à Kaïs Saïed. Plusieurs soutiens du président étaient également présents à la manifestation dont Fatma Mseddi, Ridha Lenine, Khamis Mejri. Des appels à ouvrir le dossier des migrants, le chômage, la corruption, etc. ont aussi fait partie des slogans brandis.

Najla Abrougui : la présidentielle doit avoir lieu au plus tard le 23 octobre 2024

La membre du conseil de l’Instance supérieure et indépendante pour les élections (Isie), Najla Abrougui a indiqué que les candidats à la présidentielle prévue d’ici fin de l’année 2024 devront présenter le bulletin numéro trois. Elle a assuré que le calendrier électoral sera fixé dans les prochains jours.

Dans une déclaration accordée le 18 mai 2024 à l'agence Tunis Afrique Presse, Najla Abrougui a affirmé que l’élection présidentielle devait avoir lieu au plus tard le 23 octobre 2024 et que la convocation des électeurs devait avoir lieu durant les trois mois précédant la fin du mandat du chef de l’État.

Bassem Trifi : l’État et ses appareils ont dépassé toutes les limites

Le président de la Ligue tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi a indiqué que la Tunisie passait par une mauvaise période synonyme d’atteintes aux droits et aux libertés. Il a affirmé que la Tunisie fait face à une situation d’oppression et de dictature. Il a annoncé la création d’un front civile pour la défense des droits et des acquis de la Tunisie.

S’exprimant le 18 mai 2024 durant une conférence tenue par la LTDH, Bassem Trifi a considéré que le pouvoir en place tentait de restreindre les libertés et de soumettre les médias par le biais du décret 54 et dans le but de faire taire l’opposition et les avis qui lui sont contraires. Il a estimé que la révision du décret 88 portant sur les associations avait pour véritable objectif de les réprimer. Il a, également, évoqué la prise d’assaut des locaux de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), qualifiant la chose de dangereux précédent et de kidnapping de deux avocats.

Khalifa Guesmi de nouveau devant la justice

Le journaliste, Khalifa Guesmi a indiqué, dimanche 19 mai 2024, qu’il allait comparaître, demain, devant la Cour d’appel. En effet, le journaliste et correspondant de Mosaïque Fm a été poursuivi après avoir refusé de révéler l’identité de sa source après la parution d’un article sur l'arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme dans le gouvernorat de Kairouan.