Météo : ciel nuageux et pluies éparses

L'Institut national de météorologie (INM) a annoncé, à la date du 19 mai 2024, un ciel nuageux accompagné de pluies éparses au nord et au centre du pays. Des vents forts seront, aussi, enregistrés dans les zones côtières et au sud.

Pour ce qui est du reste du pays, l’INM a annoncé des vents modérés à l’est et faibles dans les autres régions. Quant aux températures, elles varient entre 18° et 22° Celsius au nord et au sud et entre 23° et 27° Celsius au sud.

S.G