Arrestation de Mehdi Zagrouba : les explications du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué, lundi 13 mai 2024, pour revenir sur les motifs de l’arrestation de l’avocat Mehdi Zagrouba qui se trouvait à la Maison de l'avocat lors de son interpellation.







Le ministère a indiqué qu’une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant l’agression de deux agents sécuritaires de la direction de la police judiciaire par deux avocats [ndlr: en référence aux avocats Mehdi Zagrouba et Nidhal Salhi].

Le département a ajouté que cette agression est le véritable motif des mesures prises contre l’avocat par le ministère public, et non à cause de sa participation au mouvement de protestation, comme le suggèrent certains médias.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a précisé, que selon le ministère public, il s’agit d’outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et de violence physique et verbale contre les deux agents sécuritaires.

Les forces de l’ordre ont pris d’assaut, encore une fois, la Maison de l’avocat, dans la soirée de lundi, pour arrêter l’avocat Mehdi Zagrouba. Une vidéo prise par nos confrères de TnMedia montre l’assaut des policiers qui ont saccagé les lieux tout en hurlant contre les avocats présents. Ils étaient arrivés dans une voiture banalisée, sont repartis avec Mehdi Zagrouba et ont dit qu’ils allaient revenir.

S.H