Convocation du représentant légal de Carthage+

Le représentant légal de la chaîne Carthage+ a été convoqué, pour comparaître, jeudi 16 mai 2024, devant le juge d’instruction en tant que témoin.

Il convient de noter, que d’après des sources de Business News, le patron de Carthage+ serait à l’étranger depuis des mois parce qu’il serait poursuivi en justice dans le cadre d’autres affaires.

Par ailleurs, nous avons également appris la convocation du rédacteur en chef de Diwan Fm pour ce lundi 13 mai 2024.

Plus tôt dans la journée, c’est le directeur de IFM et celui de Diwan qui avaient été convoqués. Des convocations qui surviennent après le mandat de dépôt émis contre l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani et les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, tous travaillent ou ont travaillé dans les médias précités.

Le mandat de dépôt émis ce lundi contre Sonia Dahmani vient après sa convocation pour ses déclarations sur la chaîne Carthage + à propos de la crise migratoire en Tunisie.

