Convocation des représentants des radios Diwan Fm et IFM

Les représentants des radios privées IFM et Diwan Fm ont été convoqués, le 13 mai 2024, pour être auditionnés, a appris Business News de source bien informée. Leur convocation serait en lien avec l’arrestation des journalistes et animateurs Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ayant eu lieu le 11 mai 2024.

Pour rappel, le procureur de la République vient de décider, lundi 13 mai 2024, la prorogation de la détention préventive des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi de 48 heures supplémentaires.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont comparu ce matin devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance. Ils ont été interrogés à propos de déclarations médiatiques et de statuts sur les réseaux sociaux, dont certains datent de 2020 et qui porteraient atteinte au président de la République.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi avaient été placés samedi 11 mai en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, ce jour-là, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille.

S.G