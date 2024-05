La Coordination des forces démocratiques exprime son soutien aux avocats

Imprimer

La Coordination des forces démocratiques regroupant les partis Attayar, Al-Qotb, Ettakatol et le Parti des Travailleurs, a publié, lundi 13 mai 2024, un communiqué où elle dénonce la violation commise par le pouvoir au sein de la Maison de l’avocat, estimant qu’il s’agit d'un événement honteux et d’un « crime » et dont le régime aura « à rendre compte tôt ou tard ».

Elle a exprimé son soutien inconditionnel à la cause des avocats et à leurs actions militantes, se disant prête à les rejoindre et appelant à la libération immédiate de tous les prisonniers d’opinion.

Attayar, Al-Qotb, Ettakatol et le Parti des Travailleurs ont mis en garde contre le danger des agissements présents et futurs du régime en place et de la menace pesant sur les droits et les libertés chèrement acquis. Ils ont appelé la justice à assumer sa responsabilité historique et à arracher son indépendance en affrontant les instructions du pouvoir.

Samedi, les forces de l’ordre ont pris d’assaut les locaux de la Maison de l'avocat de Tunis où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener et l’ont emmenée de force. Les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont, pour leur part, été placés samedi en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille.

Le procureur de la République vient de décider la prorogation de la détention préventive des deux journalistes.

M.B.Z