AMT : les dernières arrestations s’inscrivent dans le cadre des atteintes aux droits et aux libertés

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats de Tunisie (AMT) a considéré que l’arrestation de Sonia Dahmani, Mourad Zeghidi et Borhen Bssais s’inscrivait dans le cadre des atteintes aux droits et aux libertés et reflétait l’exploitation du décret 54 dans le but de faire taire toute opposition.

Dans un communiqué du 13 mai 2024, l’AMT a critiqué la prise d’assaut des locaux de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) et l’arrestation musclée par la police de la chroniqueuse et avocate, Sonia Dahmani. Il a qualifié la chose d’atteinte et de dangereux précédent. Il s’agit, selon l’association, d’une atteinte au métier d’avocat et de son rôle dans la défense des droits et des libertés et des garanties d'un procès équitable.

L’AMT a, également, exprimé son soutien à l’Onat, au conseil régional des avocats de Tunis et aux avocates et avocats. Il a appelé l’intégralité des organisations de la société civile et des forces vives du pays à unir leurs efforts dans le but de provoquer l'annulation du décret 54. L'AMT a appelé les magistrats à ne pas abandonner leur rôle fondamental de protection des droits et des libertés, à respecter les principes du procès équitable, à faire prévaloir la justice et à ne pas se soumettre aux pressions exercées par d'autres entités.

Pour rappel, les forces de l’ordre ont pris d’assaut, au soir du 11 mai 2024, les locaux de la Maison de l'avocat de Tunis où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener. D’après la vidéo publiée par l’activiste et militante Asrar Ben Jouira présente sur les lieux, les policiers se sont introduits une première fois à l’intérieur des locaux de l’Ordre des avocats afin d’embarquer Sonia Dahmani. Les policiers, en tenue civile, portaient des cagoules comme s'ils s'apprêtaient à arrêter un dangereux criminel.

Plus tard durant la même soirée, le parquet a décidé de placer Borhene Bssais et Mourad Zeghidi en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille. Le lundi 13 mai 2024, la justice a décidé de prolonger la détention de 48 heures supplémentaires.

S.G