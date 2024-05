Jaouhar Ben Mbarek, Chaima Issa, migration… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 mai 2024 :





Jaouhar Ben Mbarek comparait le 10 mai devant la Cour d’appel

La coordination des familles des détenus politiques, a annoncé, jeudi 9 mai 2024, que le dirigeant au sein du Front de salut, Jaouhar Ben Mbarek, comparaîtra demain 10 mai devant la chambre correctionnelle près la Cour d’appel pour examiner l’appel au jugement de six mois prononcé contre lui dans le cadre de la plainte déposée par l’Isie, conformément aux dispositions du décret 54.





Chaima Issa condamnée à un an de prison

La militante et activiste politique Chaima Issa a été condamnée, par la chambre pénale de la cour d’appel militaire de Tunis, a une peine d’un an de prison ferme, d’après une publication de l’intéressée le 8 mai 2024. La membre du Front de salut national a expliqué que le tribunal avait décidé de maintenir sa condamnation en première instance tout en modifiant la peine corporelle d’un an de prison avec sursis en un an de prison ferme.







Proposition de loi pour l’amendement de la loi sur la condition des étrangers

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a soumis, jeudi 9 mai 2024, à la Commission de la législation générale une proposition de loi relative à l’amendement et à l’achèvement de la loi N° 68-7 du 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie, tout en recommandant de solliciter l'avis de la Commission des relations extérieures ainsi que de la Commission des droits et des libertés.







Romdhane Ben Amor : l’UE a transformé la Tunisie en piège à migrants !

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, a indiqué, jeudi 9 mai 2024, que l’Union européenne est responsable de la mort des migrants en méditerranée. Lors d’un rassemblement tenu devant le siège de la délégation européenne à Tunis, Romdhane Ben Amor a estimé que l’Europe a exporté sa crise en Tunisie et que ses politiques n’ont jamais été un modèle de respect des droits de l’Homme ou de sa dignité.







Avis de grève des agents de la SNCFT

Les agents de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et de la Société des travaux ferroviaires (Sotrafer) ont publié, mercredi 8 mai 2024, un avis de grève. La grève est annoncée pour deux jours, les 28 et 29 mai. Les agents appellent notamment à la révision du statut de la SNCFT et à l’octroi des promotions professionnelles pour les agents de la Sotrafer.