Jaouhar Ben Mbarek depuis sa détention : je continuerai !

Le détenu politique Jaouhar Ben Mbarek a adressé une lettre, publiée sur sa page officielle ce jeudi 9 mai 2024, à tous ceux qui l’ont soutenu, leur affirmant qu’il continuera à résister.

Tout en adressant ses remerciements à ses soutiens, il a répondu à ceux qui l’ont appelé à interrompre sa grève de la faim, en écrivant : « J’ai bien reçu votre appel du cœur. Votre demande est chère, mais la liberté est chère aussi et il ne me reste que mon corps pour lutter… Je continuerai ».

Jaouhar Ben Mbarek a aussi tenu à remercier le journaliste Zied Krichen pour son éditorial qu’il lui a personnellement adressé ce matin dans le journal Le Maghreb.

Plusieurs personnalités et activistes avaient lancé, depuis le 6 mai 2024, un appel urgent au détenu politique, Jaouhar Ben Mbarek, pour mettre un terme à la grève de la faim sauvage, notamment après la dégradation de son état de santé.

Les personnalités politiques signataires ont exprimé leur soutien absolu à Jaouhar Ben Mbarek, ainsi qu’à tous les détenus politiques, face aux injustices qu’ils subissent. Ils se sont engagés à poursuivre les mouvements de lutte pacifique jusqu’à leur libération.

Jaouhar Ben Mbarek fait partie des détenus pour complot contre l'Etat. En guise de protestation contre sa détention, Jaouhar Ben Mbarek a entamé une grève de la faim sauvage depuis plusieurs jours. Il a décidé de se priver d'eau et de nourriture. Le secrétaire général d'Al Jomhouri et détenu dans la même affaire, Issam Chebbi a décidé d'entamer, lui aussi, une grève de la faim. Quelques jours après, et à la date du 29 avril, les autres détenus ont rejoint cette grève de la faim. Ils l'ont suspendue par la suite sauf Jaouhar Ben Mbarek qui maintient encore sa grève.

R.B.H