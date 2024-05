Leila Hadded sur la migration : jusqu’à quand va durer cette hémorragie !

Imprimer

L’ancienne députée et dirigeante au sein du mouvement Echaâb, Leila Hadded, a indiqué, lors de son intervention, jeudi 9 mai 2024, sur IFM, que la vague migratoire que subit la Tunisie est « inquiétante ».

« Le flux qui se chiffre désormais par milliers de migrants est nouveau, il a doublé en un an et la question qui se pose est celle de savoir si nos forces de sécurité sont incapables de contrôler ces vagues, si nous sommes face à un échec sécuritaire ou si une situation générale avec laquelle la société tunisienne devra composer avant de se retrouver devant un fait accompli et la nécessité de signer des accords qui peuvent toucher la paix sociale et notre identité », a déclaré l’ancienne députée.

« Oui nous sommes un pays africain, mais en tant que Tunisiens nous avons notre histoire, notre identité, notre culture. Où sont nos forces de sécurité, notre armée ? Il n’y a aucune réponse qui éclaire les Tunisiens (…) il faut expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, comment l’argent entre de cette façon, l’implication de réseaux de contrebande également (…) des questions profondes sont à poser, on ne peut pas toucher à leur humanité et le peuple Tunisien est tolérant mais devant la menace sur la sécurité publique il faut se demander jusqu’à quand va durer cette hémorragie », a-t-elle conclu.

M.B.Z