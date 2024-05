Avis de grève des agents de la SNCFT

Les agents de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et de la Société des travaux ferroviaires (Sotrafer) ont publié, mercredi 8 mai 2024, un avis de grève.

La grève est annoncée pour deux jours, les 28 et 29 mai. Les agents appellent notamment à la révision du statut de la SNCFT et à l’octroi des promotions professionnelles pour les agents de la Sotrafer.

Ils dénoncent également la politique menée par la direction générale, l'autorité de tutelle et la présidence du gouvernement et qui se traduit par des atermoiements et la révision des accords conclus au niveau national et sectoriel.

M.B.Z