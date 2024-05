Moncef Marzouki : je ne suis pas responsable de la crise migratoire

L’ancien président de la République, Moncef Marzouki a publié un statut, mercredi 8 mai 2024, pour répondre aux accusations selon lesquelles il serait derrière les vagues migratoires des Subsahariens en Tunisie.

Moncef Marzouki commence son argumentaire en assurant que “ la Tunisie n'a de frontières avec aucun pays africain à l'exception de la Libye et de l'Algérie, qui sont deux vastes pays ayant de longues frontières avec les pays d’origine de réfugiés. Cela signifie que les migrants africains ont parcouru des milliers de kilomètres à l'intérieur de ces deux pays avant d'atteindre nos frontières. Pourquoi le putschiste n'a-t-il pas agi, condamné et menacé ces deux pays d'arrêter d'exporter le problème vers nous, et pourquoi les Tunisiens ne lui font pas porter la responsabilité au lieu de la rejeter sur moi, alors que j’ai quitté le pouvoir depuis dix ans ?”.

Moncef Marzouki s’est dit fier d'avoir contribué à l'ouverture de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne pendant son mandat présidentiel afin que les hommes d'affaires trouvent des marchés pour les produits tunisiens et pour que les universités accueillent des étudiants qui contribuent au rayonnement de la Tunisie.

“Aujourd'hui, nous repoussons les Subsahariens avec les déclarations racistes d'un président qui n'est ni légitime, ni compétent et surtout pas responsable. En conséquence, à cause de la stupidité de cette personne, les étudiants, les patients et les hommes d'affaires africains qui offraient une opportunité pour la Tunisie de rayonner et de trouver des marchés pour lutter contre le chômage, comme l'a fait et réussi le Maroc, ne viennent plus dans nos aéroports. Mais, en raison de sa lâcheté et son incapacité à tenir les Algériens et les Libyens pour responsables, et en raison de son incapacité à aborder le sujet de manière exhaustive avec ses bailleurs de fonds occidentaux, les personnes qui n'ont même pas de passeport se pressent à nos frontières”, poursuit-il.

Moncef Marzouki a appelé à ne pas céder au discours raciste odieux et à traiter les êtres humains que le destin a jetés sur le chemin de la douleur avec toute l'humanité qu'on voudrait recevoir si on est à leur place, et comme on voudrait que nos migrants en Europe soient traités.





Le 6 mai, la porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Hanen Gaddes, a affirmé qu’une enquête judiciaire sera ouverte contre l'ancien président de la République, Moncef Marzouki. Cette décision a été prise suite à une conférence de presse tenue par Moncef Marzouki dans un pays étranger.





S.H