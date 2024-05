Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 8 mai 2024, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani.

Kaïs Saïed a salué, à cette occasion, les liens de fraternité et de coopération qui existent entre la Tunisie et le Bahreïn exprimant également sa volonté de lever les difficultés auxquelles pourrait être confrontée la mise en œuvre de certains projets et investissements bahreïnis en Tunisie, d'après un communiqué de Carthage.

Le chef de l'État a été informé des préparatifs en cours pour la tenue du prochain Sommet arabe à Manama, notant les efforts déployés pour que ce sommet se tienne dans les meilleures conditions et aboutisse à des résultats à la hauteur des aspirations des peuples de la région.

Le ministre bahreïni a transmis au président les salutations des dirigeants de son pays et exposé les consultations en cours, à différents niveaux, pour formuler des initiatives dans plusieurs domaines afin de servir les intérêts arabes communs et d'unifier les efforts pour faire face aux défis actuels. Cela en marge des préparatifs du Sommet.

M.B.Z