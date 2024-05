La Conférence internationale des barreaux exprime son soutien aux avocats tunisiens

Dans un courrier adressé à l'ancien bâtonnier Chawki Tabib, la Conférence internationale des barreaux (CIB) a fait part de son soutien et exprimé sa préoccupation par la situation des avocats en Tunisie.

« L’ensemble des bâtonniers des barreaux membres de la Conférence internationale des barreaux (CIB) nous font part de leur très vive préoccupation quant à la dégradation très sensible de l'exercice de la profession d'avocat en Tunisie » indique ce document signé par le bâtonnier et secrétaire général de l’organisation, Bernard Vatier.

Et d’ajouter : « La CIB entend affirmer auprès de votre barreau sa solidarité et son soutien auprès des avocats qui se trouvent aujourd'hui poursuivis et entravés dans leur exercice professionnel. Les poursuites arbitraires mettent en cause non seulement leur exercice professionnel, mais leur liberté puisque nombre d'entre eux sont aujourd'hui emprisonnés. Notre préoccupation est d'autant plus vive que pour certains, les poursuites sont engagées pour complot contre la sûreté de l'État alors qu'ils ont pu exprimer une opinion. Certains de nos confrères sont détenus depuis février 2023 ».

La CIB a rappelé, dans cette même correspondance, qu’elle était aux côtés du barreau tunisien lorsque la justice pliait sous le joug imposé par l’ancien président de la République Zine El Abidine Ben Ali, qu’elle était à ses côtés lorsqu’il a reçu le prix Nobel et qu’elle reste à ses côtés lorsque les avocats sont aujourd'hui poursuivis.

