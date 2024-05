Banque mondiale : la Tunisie connait l'une des reprises les plus lentes de la région

La Banque mondiale a qualifié la reprise économique en Tunisie de limitée et lente en raison des difficultés d'accès aux financements étrangers et du rythme de la mise en place des réformes. « Avec ce ralentissement, l’économie tunisienne en 2023 était encore en dessous du son niveau d’avant Covid, marquant l’une des reprises les plus lentes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord » a indiqué l’institution financière.

Dans son bulletin de conjoncture économique publié le 8 mai 2024 et intitulé « Une énergie renouvelée pour l’économie », la Banque mondiale a affirmé que l'agriculture était derrière le ralentissement de la croissance économique en 2023. La même source a évoqué une amélioration de la balance commerciale. Son déficit est passé de 17,5% du PIB en 2022 à 10,8% du PIB en 2023. Par contre, le déficit énergétique continue à se creuser. La Banque mondiale a évoqué la dépendance de la Tunisie aux combustibles et l'impact économique de ce phénomène. Elle a mis l'accent sur l'importance de la transition énergétique afin d'alléger la pression exercée par la demande continue sur l'équilibre budgétaire. D’après la même source, le fort potentiel de la Tunisie en énergies renouvelables lui permettrait de ne plus dépendre des combustibles fossiles.

« En tant qu’importateur net d’énergie, la Tunisie a bénéficié d’une réduction des prix mondiaux de l’énergie au début de l’année 2023… Le prix moyen des hydrocarbures importés par la Tunisie a diminué de 14,4% en 2023 par rapport à 2022. Pourtant, les quantités importées ont augmenté de 4%... Les importations d’énergie n’ont diminué que de 10,8% en valeur. En revanche, les exportations d’énergie ont diminué de 16,6%... En conséquence, la balance commerciale énergétique s’est encore détériorée, représentant 56,6% du déficit commercial 2023…

La dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés pèse également lourdement sur l’équilibre budgétaire étant donné le taux de subvention élevé des produits énergétiques lorsque les prix internationaux du pétrole et du gaz sont élevés… Le tarif moyen de l’électricité couvre environ 62 pour cent des coûts, tandis que celui du gaz naturel ne couvre que 46 pour cent… Cet écart continue de générer des pertes importantes pour la Steg…

En fait, le secteur énergétique tunisien n’est pas obligé de dépendre des combustibles fossiles, car le pays dispose d’un riche potentiel d’énergies renouvelables inexploité. Grâce à ses ressources élevées en matière d’irradiation solaire et d’énergie éolienne, la Tunisie dispose d’un potentiel allant jusqu’à 280 GW d’énergie solaire et 90 GW d’énergie éolienne, dépassant largement la demande de pointe actuelle en électricité de 5 GW », a indiqué le rapport.

La Banque mondiale a expliqué que les dépenses en compensations énergétiques représentaient 22% des dépenses budgétaires pour la période 2022-2023. Elle a affirmé que les énergies renouvelables représentaient une ressource locale abondante et moins coûteuse pouvant réduire les dépenses de l'État et le coût de production de l'électricité. L’institution financière a, également, indiqué que les ressources financières limitées et la difficulté d’accéder à un financement étranger de la Tunisie impactaient sa capacité à importer de l'énergie et freinent, par conséquent, le développement économique du pays.

La même source a rappelé que la Tunisie s’était fixée comme objectif d’atteindre 50 pour cent d’électricité provenant d’énergies renouvelables (6 GW) d’ici 2035 et de 80 pour cent d’ici 2050. Elle a assuré qu'il s'agissait d'un objectif réalisable. Néanmoins, l'institution financière a noté des retards dans le programme résultant de la hausse des prix et des coûts de financement. Le programme global nécessite deux milliards de dollars d’investissement privé. Il permettra d’économiser près d’un million de tonnes d’équivalent pétrole de gaz importé.

S.G