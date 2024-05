Moez Hadidane : le repli de l’inflation ne signifie pas la baisse des prix !

L’économiste et analyste financier Moez Hadidane est revenu, mercredi 8 mai 2024, sur quelques indicateurs économiques du pays.

Moez Hadidane a indiqué, au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm, que le repli de l’inflation ne signifie pas une baisse des prix mais c’est un ralentissement du rythme de l’évolution des prix. Donc, les prix continuent d’augmenter mais à un rythme moins important.

En outre, l’expert a expliqué que les 7,2% d’inflation du mois d’avril 2024 représentent une moyenne des prix de produits de consommation. Et de souligner que l’indice des prix des produits alimentaires et boissons demeure élevé à 9,2% alors qu’il représente 26,2% de l’ensemble du panier de consommation, ce qui est conséquent.

Il a aussi noté que l’inflation des prix d’autres produits de consommation demeure au-dessus de la moyenne générale, notamment pour celle des boissons alcoolisées et tabac avec une inflation de 9%, celles des articles habillements et chaussures avec 9,7%, celle de la santé avec 9,3%, celle de l’enseignement avec 9,5% et celle des restaurants et hôtels avec 10,4%.

L’économiste et analyste financier a aussi noté une amélioration des recettes touristiques et des revenus des transferts de la diaspora.

Il a indiqué que le ministère des Finances vient de publier les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin décembre 2023, et il en ressort que le déficit budgétaire s’est situé à 7,1%. Certes, ce chiffre est en baisse par rapport aux années dernières mais il demeure loin de 3% du PIB recommandé.

En ce qui concerne les résultats du secteur bancaire, M. Hadidane a précisé que sur les 22 établissements bancaires résidents en Tunisie, 19 ont publié leurs états financiers pour 2023. Et de noter que globalement, il y a eu une amélioration des résultats nets des banques de 16%.

I.N.