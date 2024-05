Saadia Mosbah, Ghazi Chaouachi, Mondher Zenaidi… Les 5 infos de la journée

Arrestation de Saadia Mosbah et fouille de son domicile

Une source proche du dossier a confié à Business News que les forces de l’ordre se sont rendues au domicile de Saadia Mosbah. Ils ont interpellé la dame puis procédé à une fouille de son domicile conformément à l’autorisation judiciaire qui leur a été délivrée. Ils ont, aussi, procédé à la fouille des locaux de l’association « Mnemty » dont elle est la présidente. Elle aurait été arrêtée entre le dimanche 5 mai et le lundi 6 mai 2024. Saadia Mosbah serait accusée de blanchiment d'argent.







Youssef Chaouachi : l’argent restant sur le compte de mon père a été versé au Trésor public

Youssef Chaouachi, fils du détenu politique Ghazi Chaouachi, a indiqué, dans un statut publié, mardi 7 mai 2024, que les 25 mille dinars restants sur le compte bancaire de son père ont été versés au Trésor public. Youssef Chaouachi a expliqué la situation en indiquant : “après l’arrestation de mon père et des autres détenus politiques, tous leurs comptes bancaires ont été gelés par le juge d’instruction en mars 2023. Nous avons déposé une demande auprès du juge d’instruction pour nous accorder une allocation afin de financer les études de notre sœur, encore étudiante. Le juge avait répondu favorablement à notre demande.







Mondher Zenaidi : ce qui se passe dans notre pays laisse présager de la fin du régime populiste !

L’ancien ministre et candidat pressenti à la prochaine présidentielle, Mondher Zenaidi, a publié, mardi 7 mai 2024, un post sur les réseaux sociaux où il critique l’incapacité du gouvernement à contenir et traiter le dossier de la migration clandestine. “La pire chose qui afflige les peuples est l’incapacité de leurs dirigeants. La migration vers et depuis la Tunisie est une question brûlante qui a consumé notre pays, et nous ne devrions pas la mêler aux manœuvres politiques. Lorsqu'il s'agit de la sécurité, de la stabilité, de la souveraineté, de l'image du pays à l'étranger, lorsqu'il existe de multiples acteurs (...)







Abdelkebir : la réunion entre Trabelsi et Saïed résulte de l'échec de la rencontre du passage de Ras Jedir

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, a indiqué que les citoyens des régions libyennes impactés par la fermeture du passage frontalier de Ras Jedir ont exercé une pression afin de pousser vers l’accélération de la réouverture de ce dernier. La rencontre entre le ministre libyen de l’Intérieur, Imed Trabelsi, et le président de la République, Kaïs Saïed serait, d’après lui, la conséquence de l’échec des autres rencontres et réunions. S’exprimant le 7 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mostafa Abdelkebir a précisé que les frontières avaient été fermées seulement du côté libyen







Le PDL portera plainte contre le ministre de l'Intérieur et le premier délégué du gouvernorat de Tunis

Le Parti Destourien Libre (PDL) a annoncé qu’il portait plainte contre le ministère de l’Intérieur, Kamel Feki et le premier délégué chargé du gouvernorat de Tunis, Fares Mejri, en vertu de la loi de lutte contre la corruption pour abus de pouvoir dans le but de nuire aux droits des citoyens et d’entrave à la liberté d’un parti politique. Dans un communiqué du 7 mai 2024, le PDL a indiqué que cette décision résultait de l’interdiction de la manifestation qu’il comptait tenir le 5 mai 2024 devant le siège de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).