Météo Tunisie : orages et pluies dans la nuit du mardi 7 mai

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans son dernier bulletin du mardi 7 mai 2024, des températures nocturnes allant de 15°C à 19°C dans les régions du nord, du centre et près des côtes et de 20°C à 24°C dans le sud du pays.

Des pluies éparses avec des épisodes orageux seront observées dans le nord, le centre et localement dans le sud, avec des phénomènes plus violents et des chutes de grêle à certains endroits.

M.B.Z