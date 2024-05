Mondher Zenaidi : ce qui se passe dans notre pays laisse présager de la fin du régime populiste !

L’ancien ministre et candidat pressenti à la prochaine présidentielle, Mondher Zenaidi, a publié, mardi 7 mai 2024, un post sur les réseaux sociaux où il critique l’incapacité du gouvernement à contenir et traiter le dossier de la migration clandestine.

“La pire chose qui afflige les peuples est l’incapacité de leurs dirigeants. La migration vers et depuis la Tunisie est une question brûlante qui a consumé notre pays, et nous ne devrions pas la mêler aux manœuvres politiques. Lorsqu'il s'agit de la sécurité, de la stabilité, de la souveraineté, de l'image du pays à l'étranger, lorsqu'il existe de multiples acteurs (...) et lorsque les points de vue divergent et que les implications incluent plusieurs domaines dans lesquels se mêlent le droit et l'humanitaire, le politique et la diplomatie, la justice locale et le droit international, la sécurité, l'économique et le social, le devoir national exige que nous soyons solidaires face à cette circonstance délicate et que nous agissions avec calme et sagesse, sans porter d'accusations” a souligné Mondher Zenaidi.

“ Ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays en termes d’incapacité, de laxisme et de départ vers l’inconnu est dangereux, effrayant et laisse présager la fin du régime populiste” a-t-il ajouté.

M.B.Z