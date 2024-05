Les autorités tunisiennes ont rapatrié 21.200 migrants interceptés en mer

Le ministère italien de l'Intérieur a alloué 4,8 millions euros pour la remise en état et le transfert de six unités de patrouille marine à la Garde nationale tunisienne, a indiqué, mardi 7 mai 2024, le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, dans un post publié sur les réseaux sociaux.

Il a, en outre, souligné que les autorités tunisiennes ont refoulé, depuis le 1er janvier 2024, 21.200 migrants interceptés en mer et que ministère italien de l'Intérieur fournira aux unités tunisiennes les frais de carburant pour les années 2024 et 2025, d’une valeur de neuf millions d'euros.

Romdhane Ben Amor a rappelé que l’Union européenne a alloué à la Tunisie des enveloppes conséquentes destinées notamment à renforcer les opérations d’interception maritime.

