Arrestation de Saadia Mosbah et fouille de son domicile

Imprimer

Une source proche du dossier a confié à Business News que les forces de l’ordre se sont rendues au domicile de Saadia Mosbah. Ils ont interpellé la dame puis procédé à une fouille de son domicile conformément à l’autorisation judiciaire qui leur a été délivrée. Ils ont, aussi, procédé à la fouille des locaux de l’association « Mnemty » dont elle est la présidente. Elle aurait été arrêtée entre le dimanche 5 mai et le lundi 6 mai 2024. Saadia Mosbah serait accusée de blanchiment d'argent.

De son côté, l’avocat et président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, Bassem Trifi a confirmé que la militante pour les droits de l’Homme et contre le racisme, Saadia Mosbah, a été arrêtée et placée en détention pour une durée de cinq jours. Dans une publication Facebook du 7 mai 2024, Bassem Trifi a écrit : « La question à se poser est la suivante : est-ce qu’on peut croire que Saadia aide des milliers de migrants à entrer en Tunisie depuis les frontières algériennes et libyennes ???

Ce qui se passe, c’est que d’un côté, il y a un État incapable de protéger ses frontières algériennes et libyennes. D’un autre côté, l’Union européenne et ses dirigeants d’extrême droite protègent leurs frontières en transférant la responsabilité de la chose à la Tunisie.

Aujourd’hui, le récit selon lequel les associations de la société civile sont responsables de la migration et les accusations de colonisation des migrants ne peut être accepté par une personne raisonnable.

La conclusion : la Tunisie est incapable de protéger ses frontières.

Et oui, la Tunisie fait face à un complot, mais pas de la part de la société civile.

Dites-nous avec qui vous êtes ».

Bassem Trifi a accompagné sa publication des hashtags « Libèrez Saadia Mosbah » et « Libèrez les prisonniers politiques ».

Notons qu'une rumeur avait évoqué l'arrestation de Saadia Mosbah le vendredi correspondant au 3 mai 2024.

S.G