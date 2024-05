Barrages en Tunisie : Pourquoi le remplissage baisse malgré les pluies ?

Alors que les précipitations en Tunisie semblent suffisantes ces dernières années, le taux de remplissage des barrages continue de baisser. Cette situation inquiétante soulève des questions sur les facteurs responsables de ce phénomène. En analysant les données de l'Institut national de la Météorologie (INM) et de l'Office national de l'Agriculture de Tunisie (Onagri), il est possible d'identifier les causes sous-jacentes de cette baisse et de proposer des solutions pour une gestion durable des ressources en eau.

Analyse des données pluviométriques

Selon les données de l'INM, les précipitations moyennes annuelles en Tunisie varient entre 300 et 400 mm. Cependant, la répartition des pluies est loin d'être homogène sur le territoire national. Certaines régions, comme le sud, reçoivent des quantités de pluie très faibles, tandis que d'autres, comme le nord, connaissent des précipitations plus abondantes.

De plus, la distribution temporelle des pluies joue un rôle crucial dans le remplissage des barrages. Des pluies concentrées sur une courte période peuvent s'écouler rapidement sans s'infiltrer dans les sols et alimenter les nappes phréatiques.

Exemple chiffré : En 2022, la Tunisie a connu des précipitations annuelles moyennes de 350 mm, soit légèrement supérieures à la moyenne historique. Cependant, ces pluies étaient principalement concentrées sur les mois d'hiver et de printemps, ce qui a limité leur impact sur le remplissage des barrages.

Facteurs influençant le remplissage des barrages

Outre les précipitations, d'autres facteurs influencent le remplissage des barrages en Tunisie :

Evaporation : L'évaporation, particulièrement importante pendant les périodes chaudes et sèches, peut entraîner une perte d'eau considérable des barrages. En 2022, l'évaporation moyenne annuelle a été estimée à 1500 mm, soit environ quatre fois la quantité de précipitations enregistrées.

Fuites et pertes d'eau : Les infrastructures des barrages peuvent présenter des fuites ou des pertes d'eau, réduisant ainsi le volume d'eau stocké. Selon les estimations de l'ONAGRI, les fuites et pertes d'eau représentent environ 10% du volume total des barrages en Tunisie.

Demande en eau : La demande en eau, provenant de l'agriculture, de l'industrie et des usages domestiques, exerce une pression croissante sur les ressources en eau des barrages. En 2022, la demande en eau en Tunisie a atteint 10 milliards de mètres cubes, soit environ 80% de la capacité totale des barrages.

Exemple chiffré : En 2022, le taux de remplissage moyen des barrages en Tunisie était de 52%. Si l'on prend en compte les pertes dues à l'évaporation (1500 mm) et à la demande en eau (10 milliards de mètres cubes), ce taux de remplissage tombe à environ 37%.

Solutions pour une gestion durable des ressources en eau

Face à la baisse du remplissage des barrages, il est urgent de mettre en place des solutions pour une gestion durable des ressources en eau en Tunisie. Parmi ces solutions, on peut citer :

Amélioration des infrastructures des barrages : La rénovation des infrastructures des barrages pour réduire les fuites et les pertes d'eau est essentielle pour optimiser la gestion des ressources en eau.

Mise en place de systèmes d'irrigation économes en eau : L'adoption de techniques d'irrigation plus efficientes, telles que l'irrigation au goutte-à-goutte, permettrait de réduire la consommation d'eau dans le secteur agricole, qui représente le principal consommateur d'eau en Tunisie.

Sensibilisation à la consommation d'eau : Des campagnes de sensibilisation auprès du grand public pour promouvoir une utilisation responsable de l'eau, notamment en réduisant le gaspillage, sont cruciales pour préserver les ressources en eau.

La baisse du remplissage des barrages en Tunisie, malgré les précipitations, est un phénomène complexe aux multiples causes. Une analyse approfondie des données pluviométriques et des facteurs influençant le remplissage des barrages est nécessaire pour identifier les solutions les plus adaptées à la gestion durable des ressources en eau dans le pays. La mise en place de mesures concrètes pour réduire les pertes d'eau, optimiser la consommation et sensibiliser le public est

essentielle pour garantir la sécurité hydrique en Tunisie pour les générations futures.