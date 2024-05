La MAE Assurances s’engage pour l’entrepreneuriat social et lance son Mutualhack

Imprimer

La MAE assurances est fière d’annoncer la première édition de son hackathon « MutualHack », qui s’est tenu à The Dot les 3 et 4 mai 2024 et qui a connu la participation de cinquante étudiants venus de plusieurs régions tunisiennes.

Le MutualHack est une initiative ambitieuse visant à soutenir l'entrepreneuriat social et l'innovation parmi les étudiants. Cet événement représente une étape cruciale dans notre engagement envers la jeunesse et notre volonté de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat.

Les étudiants participants avaient comme principal objectif de proposer des solutions innovantes au service de l’économie sociale et solidaire en relation avec les thématiques suivantes : inclusion des femmes rurales, accès à une éducation de qualité et protection de l’environnement dans le secteur des assurances.

Le Mutualhack by MAE Assurances vise également à offrir aux participants une expérience enrichissante, comprenant des ateliers animés par des experts, des séances de mentorat et des opportunités de réseautage avec des professionnels du secteur.

Des sessions d’informations ont a été organisées dans dix régions tunisiennes à l’instar de Nabeul, Sfax, Sousse, Le Kef, Tozeur, Béja, etc. Le MutualHack a acceulli cinquante étudiants qui ont été répartis sur dix équipes.

Trois prix ont été décernés à trois groupes d’étudiants ayant proposé parmi les meilleures solutions:

Le 1er prix a été décerné au projet EDULINK qui porte sur l’éducation technologique.

Le 2ème prix a été décerné au projet SIGNTERRA qui porte sur une solution visant à réduire l’impact environnemental des contrats en papier.

Le 3ème prix a été décerné au projet LINA qui porte sur l’amélioration de la qualité de vie des femmes rurales.

Le prix coup de cœur a été décerné au projet COMIRROR qui porte sur l’éducation technologique.

Le hackathon MAE Assurances vise également à offrir aux participants une expérience enrichissante, comprenant des ateliers animés par des experts, des séances de mentorat et des opportunités de réseautage avec des professionnels du secteur.

Afin de donner une dimension durable à ce programme, la MAE Assurances, première institution financière sociale et solidaire en Tunisie, offrira un programme d’accompagnement durant trois mois, aux équipes gagnantes pour développer et accélérer leurs projets.

« Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie RSE de la MAE Assurances et qui est conforme à notre ADN de mutuelle d’assurance innovante et engagée, vise à soutenir activement les jeunes et de cultiver un environnement propice à l'innovation sociale », a souligné M. Lassaad Zarrouk, Directeur général de la MAE Assurances. "Nous sommes convaincus que le MutualHack est une plateforme unique pour stimuler la créativité, encourager la collaboration interdisciplinaire et inspirer les étudiants à devenir des agents de changement dans leurs communautés. » a-t-il ajouté.