Ben Amor : le dossier de la migration a toujours été perçu comme une menace

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, est revenu sur la crise actuelle des migrants irréguliers en Tunisie.

M. Ben Amor a affirmé, au micro d’Elyes Gharbi lors de son passage à l'émission Midi Show sur Mosaïque FM, que les chiffres présentés par certains officiels au sujet des migrants irréguliers sont erronés. Il a évoqué, dans ce sens, les chiffres estimant la présence migrants en Tunisie à des centaines de milliers.

Il a indiqué dans ce cadre que l'Institut national de la Statistique (INS) a fait un recensement en 2021, qui indiquait la présence de 68 mille migrants subsahariens et le ministre de l’Intérieur avait estimé leur nombre à 80 mille personnes. Pour lui, le fait de les rassembler a donné l'impression que leur nombre est plus important que ce qu'il en est réellement.

Romdhane Ben Amor a affirmé que c’est l’État tunisien qui a créé cette crise et a envenimé les choses. « C’est lui a ramené des bus plein de migrants et qui les a laissé à El Amra et à Jebeniana (gouvernorat de Sfax), aggravant la situation précaire des habitants de la région. Puis, il s’est retiré et a laissé le champ libre aux tensions et aux parties étrangères afin d'essayer de trouver une solution aux problèmes ».

Romdhane Ben Amor a souligné un point important, le fait que le statut de ces migrants n’est pas le même. Une bonne partie d'entre eux sont des réfugiés des guerres au Soudan et ne peuvent pas être renvoyés à leur pays. D’autres n’ont carrément pas de nationalité et n’ont pas de documents prouvant leur identité.

Il a rappelé que l’État a signé de nombreuses conventions garantissant les droits de ces réfugiés et leur bon traitement. Un responsable devrait sortir, selon lui, pour clarifier la vision de l’État dans ce dossier, en notant que jusqu'alors, la crise des migrants a été géré seulement au niveau sécuritaire.

« On est resté dans une optique considérant ce dossier comme une menace sécuritaire, sanitaire et alimentaire », a-t-il souligné. Et de marteler que même s’il est conscient que la comparaison n’est pas adéquate, dix mille migrants ne peuvent représenter une menace alimentaire, sachant que plus d’un million de touristes prennent d’assaut Hammamet en un an et l’État adapte l’approvisionnement au nombres de touriste sans qu'il n'y ait jamais eu de problème.

Pour lui, il est inconcevable que les autorités lâchent ces réfugiés aux frontières algériennes, sans connaître leur destin.

En réponse à une interrogation de l’animateur, le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a estimé que la Tunisie a une politique publique claire concernant la migration irrégulière : une politique discriminatoire dans ses discours officiels, et cela depuis février 2023. Et d’assurer que les autorités préfèrent coordonner avec la partie européenne, en fermant les yeux sur les pays voisins et africains, concernés eux-aussi aussi dans une certaine mesure par ce qui se passe.

Romdhane Ben Amor considère que l’approche juridique répressive n'est pas la solution et que l'approche législative doit s’orienter vers garantir plus les droits des migrants. S’agissant des solutions, il a proposé de commencer par transférer les migrants bloqués vers des centres d'hébergement ouverts par l'État et dotés de tous les services, d’arrêter la politique de séparation avec les migrants ainsi que la politique permettant de porter atteinte à l’intégrité physique des migrants et des Tunisiens. En outre, il conseille de laisser en Tunisie les migrants qui peuvent travailler et se déplacer, en leur accordant plus de droits. Il a aussi appelé à réviser les conventions passées avec la partie européenne.

Le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a profité de son passage radiophonique pour inciter les Tunisiens à plus de patience et plus d’humanité en traitant les migrants. Et d’espérer que ce dossier ne se transforme pas en une carte pour les prochaines élections.

