Les produits alimentaires dont les prix ont le plus augmenté en avril 2024

L’inflation s’est repliée, en termes de glissement annuel, au mois d’avril 2024 à 7,2%. Mais, au niveau mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% après une hausse de 0,7% le mois précédent et de 0,2% celui d’avant.

Or, certaines hausses de prix de certains produits alimentaires sont exorbitantes. Ainsi, en un mois, les prix des volailles ont augmenté de 5,7%, suivis par ceux des viandes ovines de 4,6%, des poissons frais de 2,9%, des prix des viandes bovines de 2,2% et les fruits secs de 1,8%.

Les huiles alimentaires augmentent, quant à elles, de 0,8%, alors que les sels et condiments augmentent de 0,7%, les dérivés de céréales de 0,6%, les chocolats et autres de 0,4%, les légumineuses de 0,3% et le lait et fromage de 0,1%.

On notera que les prix des fruits frais et légumes frais ont baissé respectivement de 2,8% et 4,5%, en avril 2024.

Selon les dernières statistiques publiées par l'Institut national de la Statistique (INS), l’augmentation au niveau mensuel serait due principalement à la hausse des prix de l’alimentation de 0,5% et des prix des produits de l’habillement de 6,3%. Les prix des produits d’habillement ont évolué en raison de la fin des soldes d'hiver qui a coïncidée avec les préparatifs pour la fête de l’Aïd. Les prix des articles d’habillement augmentent de 6,3%, ceux des chaussures de 7,3% et ceux des accessoires de 2,7%.

Au niveau annuel, l'inflation de six denrées a été supérieure à 15% en un an. Il s’agit du café en poudre avec une hausse de plus de 35%, suivi par la viande d’agneau et de mouton avec une hausse de 25,5%, l’huile alimentaire avec une hausse de 21,4%.

Les sels et condiments, les viande bovine ainsi que les poissons frais complètent le Top 6 de ces hausses au-dessus de 15% avec respectivement 17,4%, 14,3% et 12,1%.

Les prix de quatre autres denrées ont grimpé beaucoup plus vite que l’actuel taux de l’inflation. On dénombre, les prix des dérivés des céréales ainsi que les chocolats et autres en hausse de 8,3%, ceux des légumes frais de 8,2%, et ceux des eaux minérales, boissons et jus 7,3%.

Au total, les prix de cinq familles de produits ont augmenté plus vite que l’inflation mensuelle enregistrée en avril 2024. Dix familles de produits ont augmenté plus vite que l’inflation annuelle enregistrée pour ce mois et six ont enregistré une hausse à deux chiffres.

Rappelons qu’il est recommandé que l’inflation ne dépasse pas les 3% dans un pays, pour stimuler l’économie et préserver le pouvoir d’achat. Or, on est au-dessus de ce taux, ce qui explique les difficultés rencontrées par les Tunisiens et la baisse flagrante de leur pouvoir d’achat ces dernières années.

I.N.