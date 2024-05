La 3e édition du GATBIKE Challenge autour du site archéologique de Pupput Hammamet

L'enthousiasme était à son comble lors de la troisième édition de l'événement GATBIKE 2024, qui s'est déroulé hier le 5 mai 2024 au Pupput Hammamet.

1500 participants, répartis entre adhérents de clubs et plusieurs centaines d’amateurs du vélo, se sont rassemblés pour participer à cette course emblématique, parcourant des distances réparties en 4 types, entre deux circuits sur route de 70 km et de 55 km, un circuit VTT de 35 km et un circuit pour tous de 20 km où tous les vélos sont autorisés à l’exception des vélos électriques.

La manifestation à vocation culturelle, touristique et écologique, a été organisée par GAT Assurance avec la Fédération Tunisienne de Cyclisme

Ce rendez-vous des cyclistes connait depuis quelques années une affluence conséquente en vue de son impact positif sur l’économie, l’environnement et sur la santé.

La promotion du site archéologique Pupput à Hammamet, l’un des plus beaux sites archéologiques de Tunisie, et l’encouragement de la pratique du vélo et du cyclisme visent selon les organisateurs à impliquer les entreprises tunisiennes dans le parrainage des manifestations sportives.

GAT Bike est, avant tout, un événement sportif qui réunit des Tunisiennes et des Tunisiens de tous les âges autour de la passion commune pour le vélo.

Au-delà de l'aspect sportif et compétitif de l'événement, GAT Assurances a revêtu une dimension philanthropique, symbolisée par l'engagement de GAT à reverser l'intégralité des recettes de l'événement à une association basée à Hammamet.

Mohamed Dkhili, Président Directeur Général de GAT Assurances a exprimé sa grande fierté de cette initiative pleine de sens : "cette manifestation tant attendue est devenue un rendez-vous incontournable pour GAT et pour les Tunisiens incarnant notre engagement social".