Mohamed Safi : la justice s'ingère dans les affaires des établissements scolaires

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Mohamed Safi a indiqué que les enseignants manifesteront, aujourd’hui, 6 mai 2024 de 10 heures à 11 heures dans les lycées et les collèges en guise d’opposition aux atteintes à l’indépendance des conseils de discipline.

S’exprimant à la même date durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Mohamed Safi a affirmé que le parent d’une élève inscrite à un établissement scolaire de la délégation de Bouficha du gouvernorat de Sousse avait tenté de s’ingérer dans les décisions prises par le conseil de discipline de l’établissement concerné. Le syndicaliste a expliqué qu’il s’agissait d’une affaire de triche et que sa fille avait été traduite devant le conseil de discipline, ainsi que cinq autres élèves pour fraude. Mohamed Safi a affirmé que la justice s'ingérait dans des affaires pédagogiques.

« Le père de l’élève a demandé à assister au conseil de discipline… Il en a été empêché… Selon les coutumes et les circulaires émanant du ministère de l’Éducation, ni les parents ni les avocats n’assistent aux conseils disciplinaires… Nous avons demandé à nos affiliés de ne pas se conformer à la convocation… Les accusés sont les membres du conseil de discipline… Nous devons trouver une solution à cette ingérence… C’est devenu répétitif… Le problème réside en l’ingérence de la justice… Nous avons, en tant que syndicat, mis des avocats à disposition des accusés… Le parent s’est ingéré de plus d’une façon afin d’interdire la tenue du conseil de discipline… Toute personne a le droit de demander justice… Est-il concevable de voir un parent obtenir gain de cause pour l’annulation d’une note d’oral après avoir saisi le tribunal administratif ? », a-t-il critiqué.

Par la suite, Mohamed Safi a, aussi, évoqué l’agression à l’arme blanche sur un enseignant survenue à la fin de la semaine dernière. Il a indiqué que le personnel médical n’avait pas pu, au début, fermer la plaie en suturant de peur d’aggraver la situation. L'agression a eu lieu contre un enseignant de l'un des établissements scolaires de la ville de Bir Ali Ben Khalifa du gouvernorat de Sfax. Le syndicaliste a expliqué que l’étudiante s’est, elle aussi, infligée des blessures par la même arme.

