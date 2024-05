Le Front de salut appelle les prisonniers à suspendre leur grève de la faim

Le Front de salut national a publié, au matin du 3 mai 2024, un appel urgent signé de la main de son président, Ahmed Nejib Chebbi.

Le Front rappelle que les détenus politiques emprisonnés arbitrairement ont entamé une grève de la faim depuis dix jours pour protester contre leur maintien en prison après la fin du délai légal de quatorze mois de prison préventive. Le Front rappelle également la détérioration de l’état de santé des détenus Jaouhar Ben Mbarek et Issam Chebbi : le premier a été transporté en urgence à l’hôpital tandis que le second souffre de faiblesse et d’épisodes d’évanouissement.

Le Front rappelle également la décision de la chambre d’accusation, prise le 2 mai, qui a déféré quarante accusés à la chambre pénale pour faire face à une longue liste d’accusations dont le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat et la constitution d’une entente terroriste. Une décision qualifiée d’injuste par le Front.

« Devant ces dangereux développements et devant la situation sanitaire préoccupante des détenus en grève de la faim et prenant en considération la longue période qui nous sépare du procès et ce qu’il nécessite comme préparation pour démontrer l’absurdité des accusations devant l’opinion publique, le Front de salut national adresse un appel urgent à tous les détenus en grève de la faim pour qu’ils suspendent la grève pour protéger leur santé et pour se préparer aux combats politiques qui les attendent », conclut l’appel.

S.F