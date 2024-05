Kaïs Saïed, Affaire de complot, dopage… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 2 mai 2024 :





Kaïs Saïed ordonne la révision de certaines filières universitaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 2 mai 2024, la ministre de l'Éducation Salwa Abassi, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, au palais de Carthage. Cette réunion a permis de discuter des préparatifs pour les examens nationaux et des travaux en cours en coordination avec toutes les institutions de l'État pour assurer leur bon déroulement. Le chef de l'État a souligné, d'après un communiqué de Carthage, que les examens nationaux étaient une ligne rouge et qu'il n'y aurait pas de tolérance envers ceux qui cherchent à les perturber ou à les compromettre.







Affaire de complot - La chambre des mises en accusation confirme les décisions du juge d'instruction

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué, jeudi 2 mai 2024, dans une déclaration à Business News, que la chambre des mises en accusation a confirmé la décision du juge d’instruction de clôturer l’instruction dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, et de déférer les accusés devant la chambre, tout en maintenant l’effet des mandats de dépôt.





Jaouhar Ben Mbarek comparait demain devant la cour d'appel

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a indiqué, jeudi 2 mai 2024, que Jaouhar Ben Mbarek comparait demain devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tunis. Il comparait dans le cadre de l’appel déposé contre la peine de six mois de prison à la suite d’une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Dalila Ben Mbarek Msaddek a appelé les avocats à venir en masse demain pour dénoncer les procès politiques qui visent les opposants.





Dopage : le décret organisant l’Anad publié dans le Jort

Le décret n°2024-235 du 2 mai 2024, modifiant et complétant le décret n°2024-187 du 5 avril 2024, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale antidopage (Anad), est paru, jeudi 2 mai 2024, dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort).





Les journalistes empêchés de couvrir la manifestation des avocats

Alors que les avocats manifestent sur les marches du Palais de justice, jeudi 2 mai 2024, répondant à l’appel de la section de Tunis de l’Ordre des avocats pour une grève présentielle dans le Grand-Tunis, les journalistes ont été interdits de couvrir cette action. Notre confrère, Karim Wannes a partagé des images de la scène, montrant les journalistes empêchés d’accéder à la place du Palais de justice et parqués en dehors des clôtures. Un incident qui survient à un jour de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse…