Affaire de complot - La chambre des mises en accusation confirme les décisions du juge d'instruction

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué, jeudi 2 mai 2024, dans une déclaration à Business News, que la chambre des mises en accusation a confirmé la décision du juge d’instruction de clôturer l’instruction dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, et de déférer les accusés devant la chambre, tout en maintenant l’effet des mandats de dépôt.

La chambre de mises en accusation a également confirmé la décision de l’interdiction du traitement médiatique de l’affaire.





Dans le même contexte, le porte-parole de la cour d’Appel, Habib Torkhani a précisé dans une déclaration à l’agence de presse Tap, que la chambre des mises en accusation chargée des affaires de terrorisme à la Cour d'appel de Tunis a décidé de renvoyer quarante accusés dans l'affaire de complot contre la sûreté de l'État, dont les neuf accusés placés en détention provisoire devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis.

Il a, également, indiqué que toutes les demandes de libération ont été rejetées, notant que la chambre compétente avait décidé de renvoyer les accusés pour être jugés pour des accusations à caractère terroriste. La chambre a également décidé de classer les accusations portées contre douze autres accusés et de maintenir les mesures de restriction, notamment l'interdiction pour deux accusés de se présenter dans les lieux publics et l'interdiction de voyager à leur encontre.





Pour rappel, la liste des détenus pour complot comporte les noms de Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Ils ont été emprisonnés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023. La liste des accusés comprend, également, Lazhar Akremi et Chayma Issa. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire puis laissés en liberté à la date du 13 juillet 2023.

La période de détention devait prendre fin entre les 18 et 19 avril 2024. Néanmoins, aucune décision de libération n'a été annoncée par les autorités tunisiennes. Parallèlement à cela, le document relayant l'instruction a fuité et a fait l'objet de beaucoup de critiques, et même de railleries.

S.H