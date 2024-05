Yassine Mami : ils veulent héberger des gens qui vivaient dans la jungle africaine dans les hôtels tunisiens !

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple, Yassine Mami semble remonté contre les migrants subsahariens et le danger qu’ils représentent, selon lui, pour la sécurité nationale et la composition démographique du pays.

L’élu du peuple s’insurgeait contre un appel d’offres publié dans un journal de la place par une organisation active dans le domaine de la gestion des questions relatives aux réfugiés. Il s’agit du Conseil tunisien pour les réfugiés qui œuvre en partenariat avec le Haut-commissariat aux réfugiés. L’appel l’offres avait pour but d’assurer un service d’hébergement aux migrants et était adressé aux sociétés d’hôtellerie. Rien de plus réglementaire et transparent.

Sauf que Yassine Mami voit d’un mauvais œil cette action et a reproduit les éléments de langage employés par le chef de l’Etat l’année dernière, tout en poussant le bouchon plus loin : « Le péril imminent qui menace la sûreté nationale et la composition de la société à travers des financements venant de parties suspectes. Un appel d’offres dans les journaux pour héberger les Africains dans les hôtels tunisiens, en attendant l’achèvement du plan d’établissement !! », s’est exclamé le député, avant d’ajouter : « Ils veulent héberger et établir des gens, qui vivaient dans la jungle africaine, dans les hôtels tunisiens ! ».

Des propos racistes qui ne semblent pas déranger l’élu du peuple, qui les assume pleinement et au grand jour, tout en lançant des accusations aux ONG en invoquant le complot du grand remplacement.

En 2018, la Tunisie a été le premier pays de la région à promulguer une loi qui pénalise la discrimination raciale. Mais dans les faits, les messages haineux sont diffusés dans l’impunité la plus totale.

I.L