Salwa Abassi : la situation des enseignants suppléants sera régularisée après audit de la liste des noms

Imprimer

La ministre de l’Éducation, Salwa Abassi a indiqué que le PV signé à la suite de la réunion en présence des représentants de la coordination des enseignants suppléants était clair. « Le président, en me nommant à la tête du ministère de l’Éducation, m’a chargée de trouver une solution », a-t-elle ajouté.

Intervenant le 2 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Salwa Abassi a assuré qu’elle ne comptait pas tourner le dos à cette mission. Elle a affirmé qu’il y avait plusieurs approches permettant de résoudre le problème des enseignants suppléants. D’après elle, les différentes approches employées dans le passé ont contribué à la complication de la chose. « Il y a plusieurs catégories dans la base de données, notamment la question de l’ancienneté… Un nombre important de suppléants ont été employés sans être intégrés à la base de données depuis 2016 jusqu’à 2022… Le pas positif réalisé par le ministère de l’Éducation est l’élargissement de la base d’application de l’accord », a-t-elle ajouté.

Salwa Abassi a assuré que l’accord de régularisation s’appliquera au profit de tous les suppléants qu’ils fassent partie de la base de données ou non. Elle a, également, expliqué que la liste des personnes devait faire l’objet d’une vérification. D’après elle, certains ont trafiqué leurs diplômes, d’autres n’ont été suppléants que pour quelques semaines, d’autres se trouvent à l’étranger et d’autres figurent sur la liste alors qu’ils avaient refusé d’intégrer leur poste. Elle a évoqué les conditions de régularisation exigées par la coordination. Celle des enseignants suppléants de l'enseignement primaire a exigé un minimum de cinq mois de travail. Pour l’enseignement secondaire, la coordination a demandé à régulariser la situation de tout nom ajouté à la base de données entre 2008 et 2016.

La ministre de l’Éducation a évoqué la question des spécialités. D’après elle, le nombre le plus important est celui des enseignants d’anglais et d’informatique. Or, son département aurait besoin d’enseignants de mathématiques. Salwa Abassi a indiqué avoir proposé aux coordinations des enseignants suppléants du primaire et du secondaire de verser avant tous les salaires et de leur fournir une couverture sociale. Le retard dans le versement des salaires résulte, d’après elle, d’une défaillance des commissariats régionaux de l’éducation ou de détails techniques.

« Avant de parler d’une régularisation, nous allons procéder à un audit… Le nombre initial était de 10.000… Actuellement, il est passé à la moitié… Je n’ai pas de base de données… Régulariser sur la base d’un élément qui n’est pas en règle signifie que toutes les étapes seront erronées… Il y aura un audit à travers des systèmes informatisés… Nous allons donner à chaque enseignant la possibilité de revoir son dossier et de le compléter… La liste des 1.000 est traitée comme s’il s’agissait du Coran… On a considéré que chaque suppléant ayant exercé de 2008 à 2016 devrait être intégré. Non ! Je ne suis pas d’accord ! Certains ont exercé pendant deux semaines ou pendant un mois… Nous allons prendre en considération le critère pédagogique, c’est-à-dire de la durée d’exercice, de l’expérience acquise au sein des classes ou encore de l’accompagnement fourni par un inspecteur », a-t-elle déclaré.

Salwa Abassi a expliqué que la liste des 1.000 sera révisée et que la situation des enseignants suppléants sera régularisée avant le début de l’année scolaire prochaine. Elle a assuré que la régularisation sera faite en fonction d’une opération mathématique prenant en considération certains critères tels que l’exercice continu de cette fonction, l’ancienneté dans l’exercice de la fonction et non dans l’obtention du diplôme, la durée et la spécialité de l’enseignant. Elle a évoqué les besoins du ministère. Elle a, aussi, affirmé qu’elle permettra aux enseignants de faire appel en cas de non-intégration à la liste des suppléants recrutés.

« Il ne s’agit pas du ministère de l’Emploi, mais, du ministère de l’Éducation… Les 1.000 seront recrutés durant l’été afin d’exercer leur fonction à partir de l’année scolaire prochaine… Je tiens à préciser une dernière chose : le boycott signifie les prélèvements… On me parle, durant le mois de mai, en pleine période d’examens, de boycott alors qu’on devrait être dans les salles de classe… Monsieur le président l’a déclaré : il n’y a pas lieu de prendre les enfants du peuple en otage », a-t-elle dit.

Par ailleurs, Salwa Abassi a indiqué que le ministère de l’Éducation misait sur son expérience en matière de préparation et de réussite des examens. Elle a assuré que le nombre de cas de triche avait baissé. Elle a salué les efforts du ministère de l’Intérieur à ce sujet, ainsi que l’éveil et la prise de conscience de la part des élèves. Elle a assuré que le ministère de l’Éducation était prêt à organiser les examens de l’épreuve du baccalauréat.

S.G