Zahi : les employés du secteur privé seront autorisés à repousser le départ à la retraite de deux ans

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi a indiqué que le président de la République, Kaïs Saïed a pris des mesures historiques et importantes pour la création de la nouvelle Tunisie, à savoir celles ayant pour but de mettre fin aux formes d’emplois précaires.

S’exprimant le 2 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Malek Zahi a annoncé que dans quelques jours un texte sera promulgué afin de permettre aux employés du secteur privé de travailler deux années supplémentaires après avoir atteint l’âge du départ à la retraite. Ces derniers pourront bénéficier de cette mesure sur autorisation de l’employeur.

Malek Zahi a, aussi, indiqué qu’un autre texte aura pour but de réguler les allocations sociales et les pensions de retraite. On pourrait introduire un système d’autorégulation. Il a expliqué que la moyenne des pensions au secteur privé était de seulement 600 dinars. Il a qualifié la chose d’inacceptable. Il a assuré que des mesures similaires seraient prises au sujet des pensions de vieillesse.

« Il faut faire la part des choses… L’aide sociale octroyée aux familles démunies est passée de 180 dinars à 240 dinars… Ils reçoivent aussi trente dinars par enfant âgé de zéro à 18 ans… Chaque élève reçoit une allocation à hauteur de cent dinars… Il y aura une augmentation annuelle progressive de l’aide sociale... En améliorant la gouvernance des ressources des caisses sociales, nous pouvons faire de grandes choses… Les prêts sociaux sont octroyés à un taux fixe et prennent en considération le pouvoir d’achat des citoyens… Ces prêts ont créé une nouvelle dynamique économique… La situation financière des caisses sociales s’est considérablement améliorée », a-t-il ajouté.

Malek Zahi a affirmé que les taux d’intérêt ne seront pas révisés. Il a, aussi, indiqué que les prêts pour l’acquisition de logement seront révisés par arrêté afin de faire passer le plafond à 100.000 dinars. Quant à l’amnistie sociale, le ministre a affirmé qu’un projet de loi verra prochainement le jour afin d’en faire bénéficier les Tunisiens. Ce texte sera étudié dans le cadre d’un conseil ministériel.

« Le président a pris des décisions historiques dans le but de mettre fin aux formes de travail précaire… Nous avons réalisé de grandes avancées à ce sujet… On a mis définitivement fin aux mécanismes 16 et 20… Il y a, également, les contrats liés à l’enseignement des seniors… Il y a eu régularisation de la situation… Il reste à étudier la question de la sous-traitance… Il faut différencier la sous-traitance des services et la sous-traitance de main-d’œuvre… Le problème réside au niveau de la sous-traitance de main-d’œuvre… C’est ce qu’avait qualifié le président de la République de l’une des formes d’esclavage », a-t-il déclaré.

Malek Zahi a révélé qu’une commission a été créée au niveau de la présidence de la République. Elle a été chargée d’opérer un audit permettant de lister l’intégralité des employés du secteur de la sous-traitance. Une autre commission interministérielle a été chargée de revoir la législation en matière de droit du travail afin de respecter la dignité des citoyens et des employés. Le ministre a tenu à rassurer les employés du secteur privé et a indiqué que leur situation sera régularisée.

Par ailleurs, et revenant sur les affirmations des dirigeants de l’UGTT au sujet d’un blocage au niveau du dialogue social, Malek Zahi a assuré qu’il n’y a pas eu de rupture des canaux de communication. Il a expliqué que l’inspection du travail était toujours présente et réagissait à tout préavis de grève. Pour lui, il n’y a pas eu de rupture du dialogue social.

