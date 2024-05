UGTT, dopage, retraite… Les 5 infos de la journée

Imprimer







Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er mai 2024.





Taboubi : l’UGTT représente une force que nul ne peut ignorer !

« Peu importe l’acharnement des ennemis et l’intensification des campagnes de diffamation et de diabolisation, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ne cédera pas, car sa force réside dans la force des travailleurs, dans l’unité de ses structures et dans leur militantisme. Les tempêtes nourrissent en nous l’esprit de résistance », a affirmé, mercredi 1er mai 2024, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, dans son discours pour célébrer la fête du travail.





Inauguration du siège rénové de l’UGTT

À l'occasion de la fête du travail, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a inauguré, mercredi 1er mai 2024 à la place Mohamed Ali, le siège de la centrale syndicale après les travaux d’entretien et de rénovation qui ont été effectués, en présence de son prédécesseur Houcine Abassi et de membres du bureau exécutif national. Les syndicalistes ont célébré la fête du travail sous le slogan « Avec notre sang et notre âme, nous nous sacrifierons pour toi UGTT », cantonné par les travailleurs présents.





Dopage : la Tunisie sanctionnée pour non-conformité au Code mondial

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé, dans communiqué daté de mardi 30 avril 2024, des sanctions contre la Tunisie à cause de la non-conformité de l’Organisation nationale tunisienne antidopage (ANAD). Parmi les sanctions infligées au pays, on retiendra que « le drapeau tunisien ne flottera pas lors des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que lors d'autres événements organisés par des organisations responsables de grandes manifestations (y compris les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques) jusqu'à son rétablissement ». En outre, la Tunisie devient inéligible pour accueillir toute manifestation accueillie ou organisée ou co-accueillie ou co-organisée par l'AMA.





Révision prochaine de l’âge de la retraite dans le secteur privé

L’âge du départ à la retraite dans le secteur privé sera prochainement revu à la hausse, pour être porté à 62 ans ou à 65 ans avec l’accord de l’employeur, l’objectif étant d’unifier le système de la retraite pour le secteur public et le secteur privé. C’est ce qu’a annoncé, mercredi 1er mai 2024, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi.





Salwa Abassi : la Tunisie doit éviter tout aspect de conflit

La ministre de l'Éducation, Salwa Abassi, a déclaré, mercredi 1er mai 2024, que « le dialogue social est une tradition tunisienne et il est impossible de parler de réforme éducative sans dialogue. La Tunisie doit éviter tout aspect de conflit ». La ministre a ajouté en disant : « La crise fabriquée sur la base de l'article 20 ne me concerne pas, c’est une question interne concernant uniquement l'Union générale tunisienne du travail ». Elle a considéré que l'exportation de cette crise vers l'école tunisienne a causé de réelles problématiques.