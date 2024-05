Dopage : le ministère des Sports évoque des rumeurs tout en confirmant les sanctions

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, a rendu public un communiqué, mercredi 1er mai 2024, réagissant aux sanctions annoncées par l’Agence mondiale antidopage (AMA) contre la Tunisie à cause de la non-conformité de l’Organisation nationale tunisienne antidopage (ANAD).

Le ministère indique que, l'État tunisien veille à respecter les dispositions des accords internationaux ratifiés, y compris la Convention internationale contre le dopage de l'Unesco, et à respecter les normes adoptées dans ce domaine par l'Agence mondiale antidopage « en veillant constamment à développer la législation nationale pour qu'elle soit conforme à la législation internationale ». Le ministère assure par ailleurs qu’il « veille également à ce que tout cela se fasse dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et des procédures nationales pour l'adoption des textes juridiques (législatifs et réglementaires) ».

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a aussi insisté sur « l'importance de s'informer auprès de sources fiables afin de réfuter toute rumeur ou interprétation malveillante ». Il a ainsi attiré l'attention sur le fait que « certaines entités, notamment à l'intérieur du pays, propagent de fausses nouvelles dans des buts éloignés de l'intérêt national ».

Il est important de noter, dans ce cadre, que les médias tunisiens ont rapporté l’information des sanctions infligées à la Tunisie en se référant aux sources officielles, notamment l’AMA.

Il convient ainsi de souligner que les informations relayées par rapport à la décision de l’AMA, ont été faites sur la base d’un communiqué officiel et non sur la base de rumeurs.

Par ailleurs, le département évoque des rumeurs et de fausses informations qui seraient de nature à induire en erreur l’opinion publique, et par la même occasion il confirme l’existence de sanctions infligées à la Tunisie en assurant qu’elles seront levées dès l’adoption des textes de lois nécessaires.

Pour conclure son communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu à rassurer l'opinion publique ainsi que tous les intéressés concernant les événements sportifs et les échéances internationales à cet égard. « Dès que les décisions relatives aux révisions requises seront prises et publiées dans le Journal officiel de la République tunisienne, les sanctions seront levées », a indiqué le département, ajoutant que « ces mesures seront prises conformément aux dispositions et procédures des lois sur la publication des textes législatifs et réglementaires en Tunisie, dans le respect total de la souveraineté nationale ».

Rappelons que parmi les sanctions infligées à la Tunisie, on retiendra que « le drapeau tunisien ne flottera pas lors des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que lors d'autres événements organisés par des organisations responsables de grandes manifestations (y compris les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques) jusqu'à son rétablissement ». En outre, la Tunisie devient inéligible pour accueillir toute manifestation accueillie ou organisée ou co-accueillie ou co-organisée par l'AMA.

