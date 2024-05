Salwa Abassi : la Tunisie doit éviter tout aspect de conflit

La ministre de l'Éducation, Salwa Abassi, a déclaré, mercredi 1er mai 2024, que « le dialogue social est une tradition tunisienne et il est impossible de parler de réforme éducative sans dialogue. La Tunisie doit éviter tout aspect de conflit ».

La ministre a ajouté en disant : « La crise fabriquée sur la base de l'article 20 ne me concerne pas, c’est une question interne concernant uniquement l'Union générale tunisienne du travail ». Elle a considéré que l'exportation de cette crise vers l'école tunisienne a causé de réelles problématiques.

Et de poursuivre « le ministre de l'Éducation ne s'engage pas dans les tiraillements politiques et ne pratique pas la politique, mais il adopte une politique éducative. Le dialogue avec les acteurs sociaux fait partie de la politique éducative du ministère, qui vise à réaliser la paix éducative, un élément essentiel de la paix sociale ».

Revenant sur le nouveau mécanisme de négociation adopté par le ministère, elle a affirmé « nous sommes sortis du paradigme de la confrontation et de la domination pour adopter une nouvelle approche basée sur la résolution des problèmes et la réalisation de gains mutuels pour le ministère et les acteurs sociaux ». Elle a souligné que ces discussions, tenues après deux sessions avec deux syndicats, ont abouti à des résultats positifs, notamment en abordant les problèmes avec un regard réaliste.

Quant aux problèmes des enseignants suppléants : « C'est une question complexe qui est en cours de résolution et qui nécessite une approche minutieuse des concepts de régularisation ».

S.H