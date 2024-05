Un futur décret pour généraliser l'usage des énergies renouvelables dans les établissements publics

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mardi 30 avril 2024, une séance de travail ministérielle consacrée à l’énergie.

Dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique et énergétique, le chef du gouvernement a recommandé, à l'issue de la séance, l'élaboration d'un projet de décret obligeant tous les établissements, institutions et structures publics à consacrer et généraliser l'usage des énergies renouvelables.

M.B.Z