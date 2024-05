Dalila Ben Mbarek Msaddek décrit l’état préoccupant des détenus en grève de la faim

L’avocate et membre du comité de défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a publié un statut, mardi 30 avril 2024, pour revenir sur l’état de santé des détenus politiques ayant entamé une grève de la faim ouverte.

Avec beaucoup d’amertume, Dalila Ben Mbarek Msaddek indique: “ Issam Chebbi commence à être fatigué et la grève commence à l'épuiser, mais il reste déterminé et refuse de montrer sa fatigue. Abdelhamid Jelassi, dont le corps est épuisé après 17 ans de prison, trouve encore la force de résister malgré ce qu'il a enduré, et insiste pour continuer la grève. Khayam et Ridha, qui ont rejoint la grève hier, sont toujours en forme mais s'inquiètent pour les autres. Ghazi entame une grève de la faim à partir de demain. Jaouhar est complètement épuisé, il a été transféré à l'hôpital de La Rabta hier et après examen, les médecins l'ont informé que des signes de coagulation sanguine commençaient à apparaître dans son corps ainsi qu'une insuffisance rénale, mais il a refusé de rester à l'hôpital ou d'arrêter la grève. Il continue… Il continue vers où et jusqu’à quand? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir… Je veux juste dormir un peu”.





Rappelons que Dalila Ben Mbarek Msaddek a affirmé, hier, qu’en plus de Jaouhar Ben Mbarek et de Issma Chebbi, les autres prisonniers ont décidé d’entamer une grève de la faim ouverte. Il s’agit de Ghazi Chaouachi, Khayem Turki, Abdelhamid Jelassi et Ridha Belhaj.

Les détenus font porter la responsabilité de la menace sur leur intégrité physique au procureur général et à la ministre de la Justice. Ils dénoncent leur détention arbitraire dans une affaire montée de toutes pièces et n’ont pas d’autre moyen pour condamner l’injustice qu’ils subissent.





S.H