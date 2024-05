Un homme âgé agressé par des migrants subsahariens ? Attention à cette fausse information !

Une des publications disait : « Cet homme âgé de plus de 75 ans a été battu hier alors qu'il se rendait pour récupérer une somme d'argent estimée à 250 dinars. Ceux qui l'ont battu viennent d’Afrique subsaharienne, l’incident a eu lieu précisément à Sfax. L'homme est décédé aujourd'hui des suites des coups reçus à la tête ».

Ces publications ont suscité l'indignation des internautes, menant à une campagne, sur les réseaux sociaux, contre les migrants en Tunisie. Il est à noter que les publications faisaient référence spécifiquement aux migrants subsahariens.

Pour vérifier la véracité de cette “information”, nous avons examiné la source de l'image. Après une recherche avec Google reverse, nous avons découvert qu'elle avait été partagée dans des comptes algériens depuis le 21 avril 2024. Les pages algériennes parlent d'un citoyen ayant été agressé et dépouillé alors qu'il sortait de la banque à Aïn Beïda en Algérie.

Pour confirmer les faits, nous avons vérifié les incidents survenus à Aïn Beïda, en avril en consultant les sites d'actualités officiels et en contactant certaines pages ayant partagé l’information. Nous avons découvert des récits contradictoires, certains parlant d'une agression par des citoyens, tandis que d'autres évoquaient un accident de la circulation.

En même temps, nous avons trouvé une vidéo dans laquelle un citoyen algérien parle d’un accident impliquant le vieil homme et un taxi dont le conducteur a pris la fuite après l'incident.

Il est donc apparu que l'information de l'agression du vieil homme en Tunisie par des migrants était fausse. L'histoire comportait de nombreuses contre-vérités. L’incident s’est déroulé en Algérie et non en Tunisie et n’impliquait aucunement des migrants subsahariens.

Ces publications s'inscrivaient dans le cadre d'une large campagne de stigmatisation des migrants d’Afrique subsaharienne et de diffusion de fausses informations à leur encontre.