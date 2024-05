Plus de 500 avocats appellent à la libération de Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj

Une pétition appelant à la libération des avocats détenus dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a été rendue publique mardi 30 avril 2024. Elle a été signée par plus de 500 avocats et appelle à mettre fin à « cette farce et à libérer les confrères Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj qui ont été injustement jetés en prison ».

Parmi les signataires de la pétition, nous pouvons citer les noms de Bechir Essid, Abderrazak Kilani, Chawki Tabib, Mohamed Fadhel Mahfoudh, Ahmed Souab, Oussema Helal, Islem Hamza, Ayachi Hammami, Mokhtar Jemai, Dalila Ben Mbarek Msaddek, Saida Garrach, Samir Dilou, Sonia Dahmani, et Samia Abbou.

Pour rappel, la liste des détenus pour complot comporte les noms de Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Ils ont été emprisonnés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023. La liste des accusés comprend, également, Lazhar Akremi et Chayma Issa. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire puis laissés en liberté à la date du 13 juillet 2023.

La période de détention devait prendre fin entre les 18 et 19 avril 2024. Néanmoins, aucune décision de libération n'a été annoncée par les autorités tunisiennes. Parallèlement à cela, le document relayant l'instruction a fuité et a fait l'objet de beaucoup de critiques, et même de railleries. En guise de protestation contre sa détention, Jaouhar Ben Mbarek a entamé une grève de la faim sauvage depuis plusieurs jours. Il a décidé de se priver d'eau et de nourriture. Le secrétaire général d'Al Jomhouri et détenu dans la même affaire, Issam Chebbi a décidé d'entamer, lui aussi, une grève de la faim. Quelques jours après, et à la date du 29 avril, les autres détenus ont rejoint cette grève de la faim.

S.G