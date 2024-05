Chawki Tabib entame une grève de la faim

Imprimer

L’ancien bâtonnier et président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib, a annoncé, dans un post publié, mardi 30 avril 2024, sur les réseaux sociaux, qu’il entame une grève de la faim et sit-in ouvert dans les locaux de la Maison de l’avocat.

Chawki Tabib proteste contre l’acharnement judiciaire, les campagnes de diffamation dont il fait l’objet depuis quatre ans et les diverses tentatives de le contraindre au silence.

« Face aux atteintes et au harcèlement contre les avocats dans le but de porter atteinte au droit de la défense ainsi qu’à la liberté et à l’indépendance de la profession ;

Face à la persistance des tentatives de me nuire personnellement, en commençant par mon assignation à résidence puis l’interdiction de voyage me visant à travers des décisions administratives et judiciaires injustes ;

Face à la poursuite de l’ouverture de dossiers judiciaires fallacieux et à la fabrication de charges contre moi afin de me stigmatiser et de m’user moralement et financièrement ;

Face aux campagnes incessantes de diffamation et de calomnie me ciblant et les membres de ma famille, via des pages suspectes sans qu’il n’y ait de poursuites judiciaires à leurs encontre en dépit des dizaines de plaintes déposées ;

Face au refus des autorités de répondre à l’appel du secrétariat général de l’Union des avocats arabes et de l’équipe internationale d’avocats représentant la Palestine, pour lever les restrictions sur mes déplacements afin que je plaide devant la Cour pénale internationale ;

J’annonce, moi, l’avocat Chawki Tabib, ancien bâtonnier des avocats tunisiens, entamer un sit-in ouvert à la Maison de l’avocat à Tunis et une grève de la faim à partir de ce 30 avril 2024 ».

Il est entre autres poursuivi pour faux et usage de faux. Une enquête le visant a été ouverte auprès du Pôle judiciaire économique et financier. Il s’agit de la troisième enquête le visant.

Son comité de défense a indiqué que l’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte abusive déposée en 2020 par le représentant de plusieurs entreprises comptant parmi ses actionnaires un ancien chef de gouvernement. L'ancien président de l'Inlucc avait mené l'enquête au sujet d'un possible conflit d'intérêts.

La plainte avait été déposée il y a de cela quatre ans. Il a dénoncé une atteinte à la loi en raison de l‘affectation du dossier au Pôle judiciaire économique et financier. Son comité de défense a, également, considéré que l’ouverture de l’enquête était en opposition aux dispositions du décret 120 de 2011 et garantissant, dans son article 26, une immunité au président de l’instance et à ses agents.

Chawki Tabib fait l’objet d’une décision d’interdiction de voyager depuis le 8 janvier 2024. Il fait l’objet d’une deuxième décision portant vérification de ses biens. Il a, également, fait l’objet, durant la période août-septembre 2021, d’une assignation à résidence. D’après le comité de défense, cette décision lui a porté préjudice sur le plan professionnel.

M.B.Z









*Crédit photo : Nafaâ Laribi