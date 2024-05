23e anniversaire des hypermarchés Carrefour en Tunisie

À partir du 1er mai 2024 : trois voitures et trois grands packs d’électroménagers sont à gagner, avec plein d'offres exceptionnelles et de surprises chaque jour !

Carrefour Tunisie, acteur majeur de la grande distribution dans le pays, annonce la célébration du 23e anniversaire de ses hypermarchés. Un événement marquant qui démarrera le 1er mai 2024, promettant à ses clients une multitude de promotions, de jeux et de surprises.

Grand jeu de l’anniversaire

Cette année, l'anniversaire se tiendra dans trois grandes villes : Tunis, Sousse, et Sfax, précisément dans les hypermarchés Carrefour La Marsa, Carrefour Mall of Sousse, et Carrefour Mall of Sfax. Pour marquer cet événement, Carrefour Tunisie lance un grand jeu avec à la clé trois voitures et trois grands packs d’électroménagers de grande valeur. Les participants sont invités à s'inscrire via des bornes digitales en magasin et à participer quotidiennement pour augmenter leurs chances de remporter l’un de ces grands prix.

Promotions et surprises

Durant toute la période de l’anniversaire, les clients bénéficieront de réductions sur une large sélection de gammes et de produits. Le nouveau catalogue, valable dès le 1er mai, regorge de bonnes affaires couvrant tous les rayons et d’économies pour toutes les familles.

Achat en ligne

Les offres du jour seront également disponibles en ligne via le site www.carrefour.tn, avec la possibilité de commander de l'offre du jour avant tout le monde, dès minuit.

Promo des fans

Pour remercier ses fans, Carrefour organise la "Promo des fans". Les fans de la page Facebook seront invités durant le premier épisode de l'anniversaire à voter pour leur produit préféré parmi une sélection de trois produits. Le produit gagnant fera l’objet d'une promotion exceptionnelle à un prix spécial durant le deuxième épisode de l'événement.

Avantage exclusif pour les porteurs de la carte de fidélité WAFA

Les membres du programme de fidélité WAFA seront à la une : Le 1er mai 2024 est un jour exceptionnel ; ils pourront convertir leurs points de fidélité en Tickets Cash, et bénéficieront ce jour-là d'un second Ticket Cash avec la moitié de la valeur du premier. Ces tickets pourront être utilisés pour régler divers achats en magasin dès le jour même.

Les avantages de l’anniversaire se poursuivront jusqu'au 19 mai dans les hypermarchés Carrefour la Marsa, Mall of Sousse et Mall of Sfax.

À propos de Carrefour Tunisie

Carrefour est géré par la société tunisienne UHD (Ulysse Hyper Distribution), filiale du groupe tunisien UTIC (Ulysse Trading & Industrial Companies).

La société est le partenaire et franchisé exclusif du Groupe Carrefour en Tunisie, et exploite un portefeuille de plus de 100 points de vente multi-formats et un site web marchand.

L'enseigne Carrefour est présente en Tunisie depuis 2001. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.tn