Radiation de la société Servicom

Le conseil d’administration de la Bourse de Tunis, réuni le 25 avril 2024, a décidé la radiation de la société Servicom et de l’emprunt obligataire « Servicom 2016 » et de les transférer au marché hors côte à partir du 30 avril 2024. Cette décision, annoncée via un communiqué boursier, a été prise conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement général de la Bourse.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Tunis avait confirmé, le 25 janvier 2024, l’état de cessation de paiement de la société.

S.F