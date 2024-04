Khalil Zaouia a-t-il été interdit de voyage ?

Des informations ont circulé aujourd'hui concernant l'interdiction de voyage du secrétaire général du parti Ettakatol, Khalil Zaouia.

Plusieurs pages proches du régime avaient indiqué, ce mercredi 24 avril 2024, que Khalil Zaouia vient d'être interdit de voyager alors qu’il était dans la salle d’embarquement à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Réagissant à cette rumeur, Khalil Zaouia a démenti cette interdiction de voyage affirmant qu'il a pu voyager vers la Jordanie vers 17h30 aujourd'hui. " Les autorités ont souhaité effecter des vérifications, ceci ne m'a donc pas permis de prendre mon premier vol et j'ai été obligé de voyager via le second ", a-t-il précisé.

De son côté, le médecin et activiste politique Samir Abdelmoumen a écrit sur sa page personnelle que Khalil Zaouia et Hela Ben Youssef devaient voyager en Jordanie aujourd'hui pour participer au congrès social arabe. Ils ont été empêchés de prendre leur vol direct, pour vérification. Suite à cette vérification, ils ont pu voyager via un autre vol.

S.H