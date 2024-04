Un citoyen en prison pour avoir publié une caricature critiquant un roi arabe : détails de l'affaire

L’avocat Mohamed Ali Bouchiba a indiqué que l’un de ses clients avait fait l’objet d’un mandat de dépôt pour avoir partagé sur son profil Facebook de caricatures critiquant l’un des dirigeants arabes en rapport avec le génocide des Gazaouis.

Intervenant le 24 avril 2024 durant « Houna Tounes » sur Diwan Fm, Ali Bouchiba a affirmé que son client n’était pas affilié à un parti politique ou à une association. Il s’agit d’un fonctionnaire ayant choisi d’exprimer sa solidarité avec la cause palestinienne et de critiquer l’attitude des dirigeants arabes. Il a été surpris, en se rendant lundi 15 avril 2024, à son bureau de découvrir qu’il était suspendu de son travail.

« En quittant son bureau, il s’est retrouvé face à des 4X4 et autres véhicules sécuritaires… Il a été conduit vers une brigade économique… Il a été arrêté durant 48 heures puis a fait l’objet d’un mandat de dépôt… Un mandat de dépôt pour avoir partagé des caricatures… Le ministère public s’est saisi de l’affaire de son propre grès… L’ambassade du pays concerné a affirmé ne pas être concernée par la chose… Mon client est dévasté…

Il s’agit d’un chef de service… Il s’agit d’une jeune compétence tunisienne… Il s’est excusé… Il regrette de ne pas avoir accepté un travail à l’étranger et d’être resté en Tunisie… Il n’arrive pas à accepter qu’il soit arrêté pour avoir partagé des photos… On lui a indiqué qu’en tant que chef de service, il n’avait pas à publier et à se mêler de ces affaires… Il s’agit d’un partage de caricatures… Il est poursuivi en vertu de l’article 86 du code des télécommunications », a-t-il ajouté.

Mohamed Ali Bouchiba a assuré que son client s’était excusé d’avoir partagé les caricatures. L’accusé est, également, indigné d’apprendre qu’il est poursuivi pour une telle chose et de le placer aux côtés de personnes arrêtées pour des vols et des crimes terroristes. L’avocat a salué les collègues qui ont plaidé durant plus de deux et ont pointé du doigt les défaillances au niveau procédural.

« Dans le p.v, on indique que dans l’une des caricatures, on avait utilisé l’étoile de David au lieu de parler du drapeau israélien… Un p.v, officiel ! Représentant l’État tunisien ! Alors que la position du peuple et du président parle de l’État palestinien… Le tribunal se prononcera au sujet de cette affaire après l’audience d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Notons que le fonctionnaire arrêté depuis lundi 15 avril 2024 avait partagé la caricature du roi d’un pays arabe illustrant la désolidarisation des pays arabes de la cause palestinienne. Il a été suspendu de son travail et conduit à El Gorjani pour interrogatoire puis a fait l’objet d’un mandat de dépôt.

S.G