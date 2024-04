Foire internationale du Livre : les éditeurs fermeront les pavillons durant la matinée du 25 avril

Le vice-président de l'Union des Éditeurs tunisiens, Mohamed Maalej a appelé au prolongement de la Foire internationale du Livre. « Nous sommes à la sixième journée de la foire… Nous avons dépassé la moitié de sa durée… Or, les ventes sont considérablement en baisse… Il s’agit de 60% de moins que les chiffres de l’année dernière… Nous avons informé les organisateurs de la chose, mais notre requête a été refusée », a-t-il dit.

S’exprimant le 24 avril 2024 durant « Sbeh El Nes » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Mohamed Maalej a indiqué que plusieurs éditeurs étaient mécontents. « Les ventes de certains n’ont pas dépassé les 140 dinars… Il y a un grand recul au niveau des ventes… D’habitude, il y a plus de visiteurs… Il y a une chute à ce niveau… La période de la tenue de la foire est un très mauvais choix… On avait l’habitude de l’organiser durant la dernière semaine du mois d’avril et les vacances du 1er mai… Cette année, on a changé la date de façon à ce que la foire ait lieu après l’aïd et durant les examens », a-t-il ajouté.

Mohamed Maalej a affirmé que de grandes maisons d’édition avaient choisi de ne pas participer à la foire du livre en raison du report initial de la Foire Internationale du Livre. Ces derniers ont choisi de participer à une autre foire tenue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il a pointé du doigt les mauvais choix de l’ancienne ministre de la Culture, Hayat Guettat, limogée récemment. Le représentant des éditeurs a demandé le prolongement de la durée de la tenue de la foire jusqu’au 1er mai et à fournir plus d’efforts en matière de publicité.

Mohamed Maalej a assuré qu’une réunion entre les éditeurs et le comité d’organisation de la foire avait eu lieu afin d’informer ces derniers de la situation. Les organisateurs ont choisi de rejeter les requêtes des éditeurs. Mohamed Maalej a indiqué que les affiliés de l'Union des Éditeurs Tunisiens procéderont, en guise de protestation, à la fermeture de tous les pavillons demain, 25 avril 2024, de 10 heures à midi. Les éditeurs ont même évoqué la possibilité de se retirer de la foire.

S.G