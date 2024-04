La toile rend hommage à Mohamed Hajji, le médecin innocenté après son décès en prison

Plusieurs internautes ont rendu hommage, mardi 23 avril 2024, au médecin Mohamed Hajji, psychiatre décédé en prison après une semaine de détention. La justice vient de l'innocenter, prononçant un non-lieu après son décès.

C’est dire que le verdict rendu par la justice a suscité une grande vague d’indignation parmi les internautes ayant estimé que la présomption d’innocence a été piétinée, d’autant plus que le non-lieu avait été prononcé après le décès de Mohamed Hajji.





















Les internautes ont rappelé que le médecin aurait pu être jugé, tout restant en liberté. Cette affaire a laissé poser plusieurs interrogations à propos de la partie qui devrait assumer la responsabilité de cette injustice.

















Plusieurs médecins et pharmaciens ont été arrêtés ces derniers mois sur fond de suspicions de trafic de psychotropes dans le cadre de différentes enquêtes. L’Ordre des médecins et l’Ordre des pharmaciens ont dénoncé à plusieurs reprises les arrestations qui ont eu lieu, assurant que leurs confrères agissaient dans la légalité et la transparence suivant les réglementations en vigueur.

La justice a décidé, après des semaines de détention, de prononcer un non-lieu et de libérer les médecins arrêtés dans le cadre de l’affaire de trafic de psychotropes.

S.H